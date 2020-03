MÄRKTE-Führungswechsel beflügelt ProSiebenSat.1

Frankfurt, 27. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Wind bei ProSiebenSat.1 steigen Anleger wieder bei der TV-Senderkette ein. Die Aktien schossen um bis zu elf Prozent auf 7,50 Euro in die Höhe und waren damit Spitzenreiter im Nebenwerte-Index MDax.

Nach monatelangen Querelen setzte das Unternehmen seinen Vorstandschef Max Conze vor die Tür. Gleichzeitig würden bei der Strategie neue Akzente gesetzt. Künftig solle wieder das Kerngeschäft mit Fernsehen und Unterhaltung im Mittelpunkt stehen, die Start-up-Beteiligungen würden nach und nach verkauft.

“Conze ist es nicht gelungen, das Profil der Senderkette zu schärfen”, sagte ein Börsianer. “Außerdem schürt der Führungswechsel Spekulationen, dass sich die Großaktionäre Mediaset und Daniel Kretinsky nun mehr Einfluss sichern.” Mediaset-Papiere gewannen in Mailand zwei Prozent. Die Firma des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi will mit ProSieben einen europäischen Medienkonzern formen. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)