MÄRKTE-Analystenstudie drückt ProSieben-Aktie auf Sieben-Jahres-Tief

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Ein negativer Analystenkommentar hat Investoren von ProSiebenSat.1 verschreckt. Die Aktien rauschten am Freitag im frühen Handel um bis zu 7,4 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Tief von 13,95 Euro in die Tiefe und waren mit Abstand der schwächste Wert im Nebenwerteindex MDax. Experten der US-Bank Morgan Stanley bestätigten in einem Aktienkommentar ihre Einschätzung für ProSieben mit “Underweight” und senkten ihr Kursziel auf 11,20 Euro von 15,60 Euro.

“Die Analysten haben in ihrem Bericht nochmal aufgezeigt, dass Fernsehen ein strukturelles Problem hat”, sagte ein Händler. Die Branchenexperten der US-Investmentbank gehen davon aus, dass klassische Fernseh-Anbieter wie ProSiebenSat.1 und der italienische Konkurrent Mediaset in den kommenden zwei bis drei Jahren mindestens 70 bis 150 Millionen Euro jährlich in neue Streaming-Dienste investieren müssen, um mit Anbietern wie Netflix und Amazon mitzuhalten. Dies werde sich voraussichtlich negativ auf die Dividenden auswirken.

Die Aktien von Mediaset, die Morgan Stanley ebenfalls mit “Underweight” bestätigte und für sie das Kursziel auf 1,60 Euro von 2,00 Euro senkte, verloren an der Börse in Mailand 1,7 Prozent auf 2,78 Euro. Für die Titel von RTL zeigten sich die Analysten weniger negativ, ihre Dividende dürfte “sicher” bleiben. Allerdings senkten sie das Kursziel auf 37 Euro von 56 Euro. Die Aktien gaben ebenfalls 1,7 Prozent nach.

