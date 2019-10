MÄRKTE-Prudential-Aktie nach Aufspaltung auf Talfahrt

Frankfurt, 21. Okt (Reuters) - Nach der Abspaltung der Vermögensverwaltung rutschen die Aktien des größten britischen Versicherers Prudential ans Ende des Londoner Auswahlindex FTSE. Sie verloren am Montag zeitweise knapp 13 Prozent oder 190 Pence auf 1316 Pence. Die Titel der abgespaltenen Firma M&G Prudential debütierten bei 220 Pence.

Der rund 170 Jahre alte britische Versicherer Prudential will sich nach eigenen Angaben künftig auf das Asien-Geschäft konzentrieren. M&G, die auch die europäische Versicherungssparte von Prudential übernimmt, soll weltweit expandieren. Im Rahmen der Aufspaltung erhielten Prudential-Eigner für jede ihrer Aktien einen Anteilsschein von M&G. Durch die Aufspaltung hatte der FTSE 100 am Montag ein zusätzliches Mitglied. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)