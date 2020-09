MÄRKTE-Geänderte Fusionsbedingungen mit PSA schieben Fiat Chrysler an

Rom/Frankfurt, 15. Sep (Reuters) - Die geänderten Bedingungen für den geplanten Zusammenschluss mit dem Peugeot-Hersteller PSA treiben an der Börse in Mailand die Aktien von Fiat Chrysler an. Die Papiere des italienisch-amerikanischen Autoherstellers gewannen bis zu 8,2 Prozent, nachdem der Konzern und die Opel-Mutter PSA die Modalitäten ihrer geplanten Fusion revidiert hatten. Dagegen gaben PSA-Aktien anfängliche Kursgewinne wieder ab und notierten 2,4 Prozent im Minus.

Um inmitten der Coronavirus-Pandemie die liquiden Mittel zusammenzuhalten, senkt Fiat Chrysler seinen Baranteil bei einer Sonderdividende, die Aktionäre im Rahmen des Zusammenschlusses erhalten sollen, auf 2,9 Milliarden Euro von 5,5 Milliarden Euro. Das Gleichgewicht der ursprünglichen Vereinbarung werde durch die Anpassungen bewahrt, betonten beide Gruppen. Die neuen Vereinbarungen sehen weiter vor, dass PSA seine Pläne verschiebe, seinen 46-Prozent-Anteil an dem Autozulieferer Faurecia auszugliedern. Anteilsscheine des Zulieferers gaben zum Handelsauftakt bis zu 10,7 Prozent nach.

“Es war ein mutiger und realistischer Schritt des Managements angesichts der Notwendigkeit, an der Liquidität festzuhalten”, sagte Roberto Lottici, Fondsmanager bei der Banca Ifigest in Mailand. Die beiden Autokonzerne setzten weiter die erwarteten jährlichen Einsparungen durch die Fusion auf mehr als fünf Milliarden Euro hoch. Bislang war mit Synergien in Höhe von 3,7 Milliarden Euro gerechnet worden. Die Autohersteller bestätigten zudem, den Zusammenschluss bis Ende des ersten Quartals 2021 abschließen zu wollen. PSA und Fiat Chrysler hatten ihre 50 Milliarden Euro schwere Fusion zum weltweit viertgrößten Autokonzern im vergangenen Herbst angekündigt. (Reporter: Giulia Segreti, Sudip Kar-Gupta; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)