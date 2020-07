MÄRKTE-Publicis-Aktien schnellen hoch - Zahlen besser als erwartet

Paris, 23. Jul (Reuters) - Nach unerwartet guten Geschäftszahlen greifen Anleger zu den Aktien der weltweit drittgrößten Werbeagentur Publicis. Die Papiere legten am Donnerstag bis zu 16,3 Prozent zu und steuerten damit auf ihren besten Tag seit fast 18 Jahren zu. In der Folge notierten auch die Anteilsscheine des größeren britischen Rivalen WPP bis zu 6,9 Prozent fester.

Publicis erwirtschaftete zwar im zweiten Quartal mit 2,29 Milliarden Euro 13 Prozent weniger Umsatz, das Minus war aber nicht so groß wie von Analysten erwartet. "Diese Zahlen sind zweifelsohne gut", schrieben die Experten von JP Morgan und verwiesen auf die starke Gewinnmarge in der ersten Jahreshälfte. Credit Suisse sprach von "einer großen Übertreffung der Erwartungen". Das Unternehmen profitierte davon, dass es 2019 Verträge mit mehreren wichtigen Neukunden abgeschlossen hat. Darunter sind Walt Disney, die Bank of America oder Novartis, was die Umsatzeinbußen auf dem wichtigsten Markt Nordamerika eingrenzte.