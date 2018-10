MÄRKTE-Werbeagentur Publicis dank neuer Kunden im Aufwind

Frankfurt, 18. Okt (Reuters) - Dank neuer Großkunden setzen Anleger bei der Werbeagentur Publicis auf weiteres Wachstum. Die Aktien kletterten am Donnerstag um bis zu sieben Prozent und waren einer der größten Gewinner am Pariser Aktienmarkt. Auch die Aktien des Konkurrenten WPP stiegen in London um mehr als drei Prozent.

Publicis konnte dank neuer internationaler Kunden wie Mercedes-Benz, Carrefour und Marriott seine Umsätze im Quartal um 1,3 Prozent steigern. Ebenfalls positiv sei die Bekräftigung der langfristigen Ziele, betonten die Analysten von Morgan Stanley. Zudem könnte Publicis mit VW einen weiteren gewichtigen Kunden an Land ziehen. Die Aktien seien "extrem unterbewertet" und hätten Potenzial, sich besser als die Papiere von Mitbewerber zu entwickeln.