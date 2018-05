MÄRKTE-Puma genießt ersten Tag der Freiheit - Aktie im Aufwind

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - Die am Mittwoch in Kraft getretene Scheidung vom französischen Luxuskonzern Kering hat einen Run auf Puma ausgelöst. Die Aktien des Sportartikelherstellers sausten um mehr als sieben Prozent hoch auf ein Rekordhoch von 447,50 Euro und damit an die SDax-Spitze. Kering hatte zuvor mitgeteilt, der Ausstieg aus Puma sei nun vollzogen. Bei der bisher mit 86 Prozent beteiligten Kering bleiben nun noch knapp 16 Prozent. Kering-Großaktionär Pinault wollte rund 29 Prozent an Puma halten. Die Mehrheit der Papiere ist nun aber im Streubesitz, wodurch die Aktien wieder ein Kandidat für den MDax werden dürften. Die Kering-Aktien lagen in Paris 1,4 Prozent höher bei 473,40 Euro.

"Heute ist der Tag, um Puma-Aktien zu besitzen", titelten die Analysten der Berenberg Bank. Sie empfehlen den Kauf der Aktien und geben ein Kursziel von 525 Euro vor. Seit mehr als zehn Jahren sei Puma damit wieder eine Anlage wert. Puma bleibe die Top-Empfehlung für die Branche, da das Unternehmen unter anderem hohe Renditepotenziale habe neben strikter finanzieller Disziplin. Die Gewinne sollten die Erwartungen künftig übertreffen. Zudem würden Spin-Offs sich im ersten Handelsjahr an der Börse in der Regel besser als der Markt entwickeln.