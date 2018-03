MÄRKTE-Neue Übernahmespekulationen um Chipfirma Qualcomm

Frankfurt, 16. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf eine neue Übernahmeofferte steigen Anleger bei Qualcomm ein. Die Aktien des Chip-Herstellers stiegen am Freitag im vorbörslichen US-Geschäft um 3,3 Prozent.

Insidern zufolge will der frühere Qualcomm-Manager Paul Jacobs gemeinsam mit anderen Investoren für seinen alten Arbeitgeber bieten, habe bislang aber noch keine Finanzierung auf die Beine stellen können. Die Chipfirma betrachte Jacobs’ Versuch als nicht erfolgversprechend. Offiziell wollte sich Qualcomm zu diesem Thema nicht äußern. Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die 117 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Qualcomm durch den in Singapur ansässigen Rivalen Broadcom wegen Risiken für die nationale Sicherheit blockiert. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Greg Roumeliotis. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)