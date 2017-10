MÄRKTE-Randstad kann mit Zahlen bei Anlegern nicht punkten

Amsterdam, 24. Okt (Reuters) - Ein Gewinn- und Umsatzanstieg im Rahmen der Erwartungen bei Randstad hat die Anleger am Dienstag nicht zufriedengestellt. Die in Amsterdam gelisteten Aktien des weltweit zweitgrößte Personalvermittlers nach dem Schweizer Branchenprimus Adecco rutschten um 6,2 Prozent auf 51,32 Euro ab. Damit hielten sie im Leitindex die rote Laterne. Vor allem die hohen Restrukturierungskosten bei der im vorigen Jahr in den USA erworbenen Sparte Monster Worldwide missfielen den Investoren, schrieben die Analysten vom Broker KBC Securities. “Wir denken, in dem Quartalsbericht steckt wenig, was die Aktie anschieben könnte.”

In den Abwärtssog gerieten auch die Papiere von Randstad-Rivalen. So fielen die Adecco-Aktien um 2,6 Prozent auf 75,65 Franken. In London und in Frankfurt fielen die Titel der Rivalen Amadeus Fire und Hays um je 1,5 Prozent. Die Frankfurter Personalfirma Amadeus beklagte vor allem den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.

Der Umsatz von Randstad stieg im dritten Quartal um zehn Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (Ebita) kletterte, wie von Analysten prognostiziert, um sechs Prozent auf 288 Millionen Euro.