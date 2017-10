MÄRKTE-Münchener Rück trotzen Gewinnwarnung - Dividende lockt

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - Anleger und Analysten sehen die Münchener Rück trotz einer Gewinnwarnung gut gerüstet gegen Versicherungsschäden aus Naturkatastrophen wie den jüngsten Wirbelstürmen. Die Aktien des weltgrößten Rückversicherers machten am Donnerstag ihre anfänglichen Verluste von bis zu anderthalb Prozent schnell wieder wett und notierten anschließend 0,3 Prozent höher bei 176,45 Euro.

Zwar stellt der Konzern angesichts zu erwartender Schäden der Wirbelstürme “Harvey” und “Irma” sein Gewinnziel infrage. Analysten zeigten sich jedoch wenig überrascht und verwiesen auf den großen Kapitalpuffer der Münchener. “Münchener Rück ist gut positioniert, um den Sturm zu überstehen und mögliche Chancen zu nutzen”, hieß es bei den Analysten von Baader Helvea. Sie betonten, dass etwa das eine Milliarde Euro schwere Aktienrückkaufprogramm wie geplant weiterlaufen solle.

“Die Gewinnausschüttungen an die Aktionäre scheinen nicht gefährdet, deswegen herrscht Erleichterung”, sagte ein Händler. Nach wie vor locke bei dem Konzern eine hohe Dividendenrendite. Zudem spekulierten Investoren, dass die Preise für Policen wegen der Katastrophen steigen werden. “Für den Rückversicherungsmarkt insgesamt dürften Harvey und Irma das Ende der Preiserosion einläuten und zumindest in von Schäden betroffenen Verträgen Preiserhöhungen auslösen”, betonte DZ-Bank-Analyst Torsten Wenzel. Auch Aktien von Hannover Rück holten einen Teil ihrer Kursverluste auf und lagen 0,1 Prozent schwächer bei 101 Euro. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)