MÄRKTE-Linux-Anbieter Red Hat nach Zahlen auf Rekordkurs

New York, 27. Mrz (Reuters) - Mit seinem Quartalsbericht hat Red Hat am Dienstag den Anlegern in New York weiter Kauflaune gemacht. Die Aktien des Anbieters des Open-Source-Betriebssystems Linux zogen um 9,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 167,26 Dollar an. Zahlreiche Analysten erhöhten nach der Vorlage der Quartalszahlen ihre Kursziele für die Papiere. Unter anderem hoben Morgan Stanley das Kursziel auf 150 von 130 Dollar, Barclays und Deutsche Bank erhöhten auf 170 Dollar.

Im vierten Quartal hatte Red Hat mit 772,3 Millionen Dollar deutlich mehr als von Analysten mit 761,9 Dollar erwartet umgesetzt. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 91 Cent ebenfalls höher als mit 81 Cent erwartet. Damit hat Red Hat das fünfte Quartal in Folge die Umatzerwartungen übertroffen. Schon seit mindestens neun Quartal liegen die Gewinne höher als gedacht. Für das laufende erste Quartal 2018 prognostizierte das Unternehmen einen Umsatz von 800 bis 810 Millionen Dollar. Auch dies ist mehr als von Analysten mit durchschnittlich 795,1 Millionen Dollar prognostiziert.

Der geschäftliche Erfolg des mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows rivalisierenden Linux-Anbieters spiegelt sich auch im Aktienkurs wider: Per Montagabend beläuft sich das Kursplus in den vergangenen zwölf Monaten auf 84 Prozent. Microsoft kommen auf ein Plus von 44 Prozent.

Linux - von diesem Betriebssystem leitet sich auch das in vielen Handys genutzte Android ab - basiert wie auch Apples Betriebssystem macOS auf Unix, das ursprünglich für Großrechner entwickelt worden ist. (Reporter: Arjun Panchadar in Bengaluru in Bangalore und Andrea Lentz in Frankfurt; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)