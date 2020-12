MÄRKTE-Relief-Aktie bricht nach FDA-Entscheid um ein Drittel ein

Zürich, 30. Dez (Reuters) - Nach einem Rückschlag mit einem möglichen Medikament zur Behandlung von schwer kranken Coronavirus-Patienten sind die Aktien von Relief Therapeutics am Mittwoch an der Schweizer Börse um 34 Prozent abgestürzt. Zuvor hatte die Schweizer Pharmafirma mitgeteilt, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Wirkstoff Zyesami eine Notfall-Zulassung verweigert habe. Die FDA wollte weitere Studienergebnisse abwarten. Zudem verzögere sich die Veröffentlichung einer Studie mit Zyesami zur Behandlung von Atemversagen bei Patienten mit einer kritischen Covid-Erkrankung auf Ende Januar bis Anfang Februar 2021. Mit einer Vervielfachung um über 35.000 Prozent ist Relief die Aktie mit der besten Kursentwicklung an der Schweizer Börse im laufenden Jahr.

