MÄRKTE-Nissan-Produktionsstopp schickt Renault auf Talfahrt

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Ein Produktionsstopp beim Partner Nissan macht Renault zu schaffen. Die Aktien des französischen Autobauers fielen am Donnerstag um bis zu drei Prozent. Die in Frankfurt notierten Nissan-Papiere verloren 3,7 Prozent. Nissan stoppt die Produktion in sämtlichen japanischen Werken für voraussichtlich zwei Wochen. Das Unternehmen hatte festgestellt, dass Endkontrollen von nicht zertifizierter Inspektoren abgenommen wurde. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

