MÄRKTE-Rocket-Internet-Anleger im Glück nach Börsengang von Jumia

Frankfurt, 15. Apr (Reuters) - Das Börsendebüt der afrikanischen Online-Plattform Jumia hat den Aktien von Rocket Internet am Montag Rückenwind gegeben. Die Titel des Startup-Investors kletterten um 4,5 Prozent auf 23,20 Euro und waren einer der gefragtesten Werte im Nebenwerteindex MDax. Jumia-Titel hatten am Freitag ihren ersten Handelstag an der Wall Street und schlossen 75 Prozent höher als ihr Ausgabepreis von 14,50 Dollar.

Die Rocket-Beteiligung schreibt zwar noch rote Zahlen, steigerte den Umsatz 2018 allerdings deutlich. Das Unternehmen setzt große Hoffnungen auf einen Online-Boom in Afrika. Im vergangenen Jahr wurden auf dem Kontinent laut Angaben von Jumia gerade einmal ein Prozent der Waren über das Internet verkauft. In China waren es zum Vergleich fast 24 Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)