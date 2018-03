MÄRKTE-Zahlen geben Aktien von Rolls-Royce Schub

Frankfurt, 07. Mrz (Reuters) - Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient als erwartet und damit seine Aktien auf Höhenflug geschickt. Die Papiere kletterten am Mittwoch um 12,2 Prozent an die Spitze des Londoner Leitindex. Mit bis zu 929 Pence waren die Titel so teuer wie zuletzt vor knapp vier Monaten.

Dank mehr Auslieferungen von Flugzeugtriebwerken und großen Dieselmotoren verdiente der Konzern in 2017 rund 1,07 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro). Analysten hatten lediglich mit 878 Millionen Pfund gerechnet.