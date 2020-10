MÄRKTE-Schnäppchenjäger verhelfen Rolls-Royce zu Rekord-Wochenplus

London, 09. Okt (Reuters) - Schnäppchenjäger haben dem britischen Triebwerkshersteller Rolls-Royce den größten Wochengewinn seit seinem Börsengang 1987 beschert. Der Wert der Aktien verdoppelte sich in etwa in der abgelaufenenen Woche, allein am Freitag gewannen die Papiere in der Spitze knapp 30 Prozent.

Das Unternehmen will fünf Milliarden Pfund am Markt aufnehmen, um sich für schwierige Zeiten zu rüsten. Diese Kapitalerhöhung "bereitet Rolls-Royce ausreichend auf eine unsichere Erholung vor und beseitigt alle schwelenden Sorgen in Zusammenhang mit der Liquidität und sogar der Solvenz", sagte Berenberg-Analyst Andrew Gollan. Weil nun Licht am Ende des Tunnels zu erkennen sei, ziehe das Schnäppchenjäger an, sagte Joshua Mahony, Marktanalyst bei IG.