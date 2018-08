MÄRKTE-Verdreifachter Gewinn hievt Rosneft-Aktien auf Rekordhoch

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Sprudelnde Gewinne geben Rosneft Auftrieb. Die Aktien des größten russischen Ölkonzerns stiegen am Dienstag an der Moskauer Börse um bis zu 2,1 Prozent und waren mit 428,25 Rubel so teuer wie noch nie. In ihrem Windschatten gewannen die Titel des Großaktionärs BP in London 1,3 Prozent.

Dank gestiegener Fördermengen und Preise verdreifachte das Unternehmen seinen Netto-Quartalsgewinn auf umgerechnet 3,1 Milliarden Euro. Der Umsatz sei um knapp die Hälfte auf 28 Milliarden Euro geklettert. Vor diesem Hintergrund stellte Rosneft eine Halbjahresdividende in Aussicht, die über der Ausschüttung für das Gesamtjahr 2017 liegt. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Olesya Astakhova, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)