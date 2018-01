MÄRKTE-Russlands Börse im Aufwind - Keine neuen US-Sanktion

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Nach dem Verzicht der USA auf neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland legen die dortigen Börsen zu. Auch von der Veröffentlichung einer Liste mit regierungsnahen Oligarchen durch die USA ließen sich Anleger am Dienstag nicht beirren. Der Moskauer Aktienmarkt gewann zeitweise 1,1 Prozent. Bei Anleihen und der Währung des Landes griffen Investoren ebenfalls zu. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen russischen Anleihen auf ein Vier-Jahres-Tief von 7,34 Prozent. Ein Dollar war mit 56,02 Rubel so billig wie zuletzt vor acht Monaten.

Die USA wollen ihre im August 2017 verhängten Sanktionen vorerst nicht verschärfen. Die aktuellen Strafen würden russische Unternehmen bereits belasten. Zugleich legten sie aber eine Liste mit Oligarchen vor. Der Effekt dieser Liste auf die russische Wirtschaft lasse sich nur schwer abschätzen, sagte Dimitri Polewoj, Chef-Volkswirt der ING-Bank in Moskau. Entscheidend sei, ob europäische Firmen ihre Beziehungen zu Unternehmen der dort genannten Personen auf Eis legten.

Unabhängig davon stellte die Rating-Agentur Moody's in einem Reuters-Interview eine Anhebung der Bonitätsnote Russlands in Aussicht. Die russische Wirtschaft sei inzwischen stark genug, um den westlichen Sanktionen zu widerstehen, betonte Moody's-Managerin Kristin Lindow in einem Reuters-Interview. Bis zum Jahresende sei eine Anhebung der Bonitätsnote von derzeit "Ba1" möglich. Damit würden russische Bonds das Gütesiegel "Investment Grade" erhalten.