MÄRKTE-US-Sanktionen lassen Rusal-Aktien abstürzen

Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Der Kursrutsch beim Aluminium-Hersteller Rusal nach der Verhängung neuer US-Sanktionen gegen Russland hat sich zu Wochenbeginn verschärft. Die Aktien des russischen Branchenriesen fielen am Montag in der Spitze um knapp 47 Prozent auf ein Rekordtief von 15,04 Rubel. Die am Freitag verhängten Sanktionen richten sich gegen sieben Oligarchen und zwölf ihrer Firmen, deren Vermögen in den USA eingefroren werden. Zu den Betroffenen zählen der Aluminium-Tycoon Oleg Deripaska, zu dem auch Rusal gehört, sowie der Abgeordnete Suleiman Kerimow, dessen Familie den größten russischen Gold-Produzenten Polyus kontrolliert. Die Polyus-Aktien notierten 1,1 Prozent im Minus. Bereits am Freitag hatten Rusal-Papiere 17,7 und Polyus-Titel 3,1 Prozent verloren.

Die US-Regierung hatte bereits Mitte März Strafmaßnahmen verhängt. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe später zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten Trumps zu beeinflussen. Russland bestreitet die Vorwürfe.