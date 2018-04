MÄRKTE-Russische Börse geht auf Erholungskurs

Frankfurt, 12. Apr (Reuters) - Die Talfahrt der russischen Börse ist vorerst gestoppt. Der Moskauer Aktienindex RTS stieg am Donnerstag um bis zu 4,8 Prozent, nachdem er in den vergangenen Tagen wegen der verschärften US-Sanktionen und einer möglichen direkten militärischen Konfrontation Russlands mit den USA im Syrien-Konflikt rund zwölf Prozent verloren hatte. Das war der größte Kursrutsch seit fast dreieinhalb Jahren.

Auch bei der russischen Währung, deren Kurs am Mittwoch auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief gefallen war, griffen Anleger zu. Der Dollar verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 61,57 Rubel. Der Euro büßte sogar 1,9 Prozent auf 76 Rubel ein.

Am Markt für Credit Default Swaps (CDS) war die Entspannung der Anleger ebenfalls spürbar: Die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets russischer Anleihen gegen Zahlungsausfall verbilligte sich auf 145.000 Dollar, teilte der Datenanbieter Markit mit. Am Mittwoch hatten die Kosten zeitweise ein Acht-Monats-Hoch von 162.000 erreicht.

Vergangene Woche hatten die USA wegen der mutmaßlichen russischen Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf zusätzliche Sanktionen gegen mehrere Oligarchen und deren Firmen verhängt. Außerdem drohte US-Präsident Donald Trump mit einem Angriff auf Stellungen der mit Russland verbündeten syrischen Regierungstruppen. Am Donnerstag hielt sich Trump über den Zeitpunkt einer möglichen Attacke aber bedeckt. "Es kann sehr bald oder überhaupt noch nicht so bald sein", verkündete er über den Kurznachrichtendienst Twitter.