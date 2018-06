MÄRKTE-Rubel vor Anpfiff der Fußball-WM gefragt

Moskau, 14. Jun (Reuters) - Der Rubel steht kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hoch im Kurs. Am Tag des Eröffnungsspiels Russland gegen Saudi-Arabien deckten sich Anleger mit der russischen Währung ein. Der Dollar schwächte sich im Gegenzug zeitweise um ein Prozent auf 61,97 Rubel ab. Der Euro verbilligte sich um ein halbes Prozent auf 73,26 Rubel. Rückenwind erhielt der Rubel von einem etwas schwächeren Dollar sowie der Erwartung, dass die Zentralbank in Russland die Zinsen bei ihrem Treffen am Freitag nicht antastet.

Am Aktienmarkt hielten sich Anleger dagegen zurück. Der Moskauer Leitindex schwächte sich um 0,2 Prozent auf 1145 Punkte ab. (Reporter: Polina Nikolskaya, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)