MÄRKTE-Russischer Rubel vor Trump/Putin-Gipfel im Aufwind

Frankfurt, 16. Jul (Reuters) - Unmittelbar vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin decken sich Anleger mit Rubel ein. Dollar und Euro verloren am Montag zeitweise jeweils 0,7 Prozent auf 62,12 und 72,61 Rubel.

Anleger hofften auf eine Verbesserung der Beziehungen der beiden Länder durch das Treffen der Staatschefs, schrieben die Analysten des Brokerhauses BCS in einem Kommentar. Trump hatte am Morgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betont, das Verhältnis zu Russland sei "so schlecht wie niemals zuvor".