MÄRKTE-Starke Zahlen treiben Flugzeugzulieferer Safran auf Rekordhoch

Frankfurt/Paris, 06. Sep (Reuters) - Ein starkes Wachstum im ersten Halbjahr hat die Aktien des französischen Safran-Konzerns auf ein Rekordhoch befördert. Die Papiere des Herstellers von Flugzeugantrieben kletterten um bis zu 6,9 Prozent auf 116,65 Euro und waren damit größter Gewinner im Pariser Leitindex. Seit Jahresbeginn haben die Aktien 27 Prozent zugelegt.

In den ersten sechs Monaten kletterte der operative Gewinn um rund 20 Prozent auf 1,386 Milliarden Euro und lag damit über den Analystenerwartungen. Das organische Umsatzplus betrug etwa zehn Prozent. Der Konzern traut sich nun für 2018 mehr zu und hob seine Jahresziele an. (Reporter: Anna Pruchnicka, Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)