MÄRKTE-SAP-Aktien im Plus - Chef-Äußerungen kommen gut an

Frankfurt, 16. Jun (Reuters) - Die Eröffnungsrede von SAP-Chef Christian Klein bei der Kundenkonferenz hat trotz einer technischen Panne die Analysten überzeugt. Die Aktien des Walldorfer Softwarekonzerns legten am Dienstag vier Prozent zu. Während der Rede brach die Internetseite zusammen, auf der sie übertragen wurde.

In seiner Präsentation machte Klein deutlich, dass SAP zwar weiterhin die Anwendung und die Plattform unter seiner Kontrolle halten will. Kunden sollen aber selbst darüber entscheiden, mit welchen Partnern sie im Cloud-Geschäft zusammenarbeiten wollten. Auch zeigte sich das Management offen für eine Zusammenarbeit mit anderen Firmen in Bereichen, in denen SAP nicht zu den zwei führenden Unternehmen gehört. Das Management wolle die Stärken von SAP ausspielen, sagte Citigroup-Analyst Amit Harchandani. Das stehe in Einklang mit seiner positiven Einschätzung des Unternehmens, was Umsatzprofil und Gewinnverbesserung angehe. Die Analysten bei Oppenheimer, Cowen, Credit Suisse und Evercore ISI hoben ihre Kursziele an.