MÄRKTE-Fondsmanager - Regierung stützt Börse in Saudi-Arabien

Dubai, 08. Nov (Reuters) - Weitere Festnahmen im Rahmen der Anti-Korruptionsmaßnahmen des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman haben am Mittwoch die Anleger am Golf verunsichert. An der Börse in Riad fielen die Kurse zeitweise um 1,1 Prozent. Zum Handelsschluss lag der Leitindex zwar 0,4 Prozent höher, doch machten Fondsmanager Interventionen von staatlicher Seite für die Erholung verantwortlich. Weiterhin wolle die Regierung verhindern, dass unter den Investoren Panik ausbreche, so die Marktteilnehmer.

Davon profitierten offenbar die Aktien der Kingdom Holding des am Wochenende ebenfalls festgenommenen Prinzen Alwalid bin Talals. Die Aktien unterbrachen ihre Talfahrt und schlossen 0,7 Prozent höher. Demgegenüber gingen die Aktien von Al Tayyar Travel erneut um 3,5 Prozent in die Knie. Der Gründer Nasser bin Akeel al-Tajjar wurde ebenfalls festgenommen.

Die saudi-arabische Führung hatte am Dienstagabend versucht, die Wirtschaft zu beruhigen. So sollen Firmen, die ganz oder teilweise einem der Beschuldigten gehören, nicht beeinträchtigt werden. Allerdings wurden inzwischen über 1700 Bankkonten eingefroren. Dies beunruhige die ganze Region, da möglicherweise Rechnungen nicht mehr pünktlich gezahlt werden könnten, sagten Börsianer. So fielen die Kurse an der Börse in Dubai erneut um 1,9 Prozent, die Börse in Abu Dhabi verlor 1,1 Prozent und die in Katar 0,9 Prozent.

Reporter: Andrew Torchia, geschrieben von Andrea Lentz, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168