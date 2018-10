MÄRKTE-Spannungen im Fall Chaschoggi drücken Softbank-Aktie

Tokio, 15. Okt (Reuters) - Die Spannungen im Zusammenhang mit dem verschwundenen saudischem Journalisten Dschamal Chaschoggi haben die Aktien des japanischen Telekomkonzerns und Technologieinvestors Softbank auf Talfahrt geschickt. Das Papier fiel am Montag nahezu acht Prozent. Rund die Hälfte des fast 100 Milliarden Dollar schweren Vision Fund von Softbank wird mit Geldern aus Saudi-Arabien finanziert. Darüber hinaus sollen die Japaner bei dem gigantischen Infrastrukturprojekt NEOM am Roten Meer eine führende Rolle spielen.

Softbanks Einbußen am Aktienmarkt seien “eher psychologisch” und hingen nicht mit grundsätzlichen Bedenken zusammen, sagte der Chef des Anlageberaters Myojo Asset Management, Makoto Kikuchi.

Chaschoggi wollte Anfang Oktober im saudiarabischen Konsulat in Istanbul Unterlagen für seine Hochzeit besorgen und ist seither verschwunden. Die türkische Polizei geht davon aus, dass er dort ermordet wurde. Die Regierung in Riad weist diesen Vorwurf zurück.

Saudi-Arabien hat den USA und anderen Staaten mit Vergeltung gedroht, sollten diese Wirtschaftssanktionen gegen das Königreich verhängen. Zuletzt haben viele Firmenchefs von weltweiten Konzernen ihre Teilnahme an einer saudischen Investorenkonferenz, die unter dem Namen "Davos in der Wüste" bekannt ist, abgesagt. Unter anderen erklärte Uber-Chef Dara Khosrowshahi, er werde nicht dabei sein. Softbank ist der größte Anteilseigner bei dem US-Mitfahrdienst.