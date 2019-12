MÄRKTE-Saudiarabische Börse - Saudi Aramco debütiert am Mittwoch

Dubai, 06. Dez (Reuters) - Der mit Spannung erwartete Börsengang des saudiarabischen Ölkonzerns Saudi Aramco soll am Mittwoch über die Bühne gehen. Der Handel in Riad beginne am 11. Dezember, teilte die Wertpapierbörse Tadawul am Freitag mit. Mit einem Volumen von 25,6 Milliarden Dollar wäre die Emission der größte Börsengang aller Zeiten. Aramco würde dann den chinesischen Internetriesen Alibaba als Rekordhalter ablösen, der 2014 auf 25 Milliarden Dollar kam. Die Finanzwelt wird mit Argusaugen darauf schauen, ob die Aktien am ersten Handelstag über oder unter ihrem Ausgabepreis von 32 Riyal (umgerechnet 7,70 Euro) starten.

Am ersten Handelstag werde die Eröffnungsauktion für die Papiere um 30 Minuten verlängert, teilte die Börse weiter mit. Mit einem Börsenwert von umgerechnet 1,53 Billionen Euro löst Saudi Aramco mit dem Debüt am Aktienmarkt den US-Computerriesen Apple als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ab. Doch lief der Börsengang holpriger als erwartet: Kronprinz Mohammed bin Salman hatte sich einen Börsenwert von zwei Billionen Dollar (1,8 Billionen Euro) vorgestellt. Eigentlich wollte Saudi-Arabien fünf Prozent an Aramco an die Börse bringen und damit 100 Milliarden Dollar erlösen, um den Umbau des bisher stark vom Öl abhängigen Golfstaats zu finanzieren. Doch zeigten sich ausländische Investoren auch dann reserviert, als Saudi-Arabien die Erwartungen zurückschraubte. Skeptisch machte sie die Klimawandel-Debatte, die politischen Unwägbarkeiten am Golf und ein Mangel an Transparenz bei Aramco.