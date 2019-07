MÄRKTE-Pessimistischer Ausblick setzt Schaeffler zu

Frankfurt, 01. Jul (Reuters) - Die Warnung von Firmenchef Klaus Rosenfeld vor trüben Geschäftsaussichten löst einen Ausverkauf bei Schaeffler aus. Die Aktien des Automobil-Zulieferers fielen am Montag um bis zu 5,9 Prozent auf 6,16 Euro. Die Titel der Beteiligung Continental grenzten ihre Gewinne ein und notierten am Mittag nur noch 0,7 Prozent im Plus.

"Das zweite Halbjahr wird voraussichtlich schwächer als bislang erwartet", sagte Rosenfeld im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Daher werde er den Konzernumbau vorantreiben.