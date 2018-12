MÄRKTE-Scout24-Aktien gehen wegen Fusionsfantasien durch die Decke

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Spekulationen über einen Kauf durch Finanzinvestoren haben den Aktien von Scout24 am Freitag Flügel verliehen. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Titel kletterten um bis zu 17,9 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 42,56 Euro. Auslöser war ein Bericht der “Financial Times”, wonach mehrere Beteiligungsgesellschaften ein Auge auf den Betreiber der Onlineportale “ImmobilienScout24” und “AutoScout24” geworfen haben. Ein Käufer müsse einschließlich der Übernahme von Verbindlichkeiten wohl mehr als fünf Milliarden Euro auf den Tisch legen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Analysten des Brokerhauses Liberum rechnen mit einem Bieterwettkampf, der den Preis für Scout24 noch weiter in die Höhe treiben könnte. Sie halten eine Bewertung von eher sechs Milliarden Euro für möglich. Ein Händler fügte hinzu, in der schnell wachsenden Onlinebranche, in der sich Scout24 tummele, könnten Finanzinvestoren beim Ausstieg aus solchen Firmen satte Gewinne erzielen.