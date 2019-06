MÄRKTE-Südafrikanischer Rand fällt auf Acht-Monats-Tief

Frankfurt, 07. Jun (Reuters) - Wegen eines Streits um die Unabhängigkeit der südafrikanischen Notenbank ziehen sich Anleger aus der Währung des Landes zurück. Die hievte den Dollar am Freitag auf ein Acht-Monats-Hoch von 15,1667 Rand.

Angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs drängen Teile der Regierungspartei ANC die Notenbank dazu, die Konjunktur mit Geldspritzen anzukurbeln. Debattiert wird außerdem, ob die Zentralbank mit der Geldpolitik nicht nur die Inflation, sondern auch Wachstum und Beschäftigung steuern solle. "Zwar verteidigte der Finanzminister wie schon in der Vergangenheit die Unabhängigkeit der Notenbank", sagte Commerzbank-Analystin Elisabeth Andreae. "Es wird aber deutlich, dass die tiefe Spaltung des ANC in dieser Frage andauert und ein dauerhaftes Damoklesschwert für Südafrikas Währung bleibt." Zum Jahresauftakt schrumpfte die südafrikanische Wirtschaft um 3,2 Prozent - fast doppelt so stark wie gedacht.