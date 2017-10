MÄRKTE-Festplattenhsteller Seagate begeistert Anleger

Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - Mit seinen Quartalszahlen hat der Festplattenhersteller Seagate am Montag den Anlegern in New York Kauflaune gemacht. Die Aktien stiegen um 17 Prozent auf 40,90 Dollar. Seagate hatte im dritten Quartal mit 2,63 Milliarden Dollar mehr umgesetzt als von Analysten mit 2,52 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,96 Dollar ebenfalls höher als mit 0,86 Dollar gedacht. Möglicherweise sei das eine Trendwende für den Festplattenbauer, sagten Börsianer. In den vergangenen sechs Monaten hatten die Aktien fast 30 Prozent eingebüßt, sich zuletzt aber wieder etwas erholt. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

