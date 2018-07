MÄRKTE-Französische WMF-Mutter SEB überzeugt Anleger

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Der Hausgerätehersteller SEB hat die Anleger am Mittwoch mit seinem Zwischenbericht in Kauflaune versetzt. Die Aktien des französischen Konzerns mit Marken wie Tefal, Krups, Rowenta, WMF und Moulinex schossen an der Börse in Paris um 13 Prozent auf 166,70 Euro in die Höhe. Das Unternehmen überraschte die Anleger mit einer Anhebung der Umatzprognose. Demnach soll das Wachstum aus eigener Kraft im Gesamtjahr die Marke von sieben Prozent überschreiten. Bislang war SEB von fünf Prozent ausgegangen. Der Ausblick sei in vielen Märkten positiv, erläuterte das Management. Zudem komme die Integration des deutschen Besteck-Produzenten WMF gut voran.

Im ersten Halbjahr setzte SEB mit 3,025 Milliarden Euro 2,9 Prozent mehr um als vor Jahresfrist. Der Betriebsgewinn stieg um 4,2 Prozent auf 186 Millionen Euro.

Seit Jahresbeginn haben SEB-Aktien rund sechs Prozent eingebüßt. (Reporter: Andrea Lentz, Mitarbeit Piotr Lipinski in Gdynia; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)