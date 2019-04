MÄRKTE-Massekredit für Senvion macht Anlegern wieder Hoffnung

München, 18. Apr (Reuters) - Ein überlebensnotwendiger Massekredit für Senvion macht den Anlegern des insolventen Windanlagenbauers wieder Mut. Die Aktie schoss am Donnerstag um zwei Drittel auf 1,39 Euro in die Höhe. Seit dem Insolvenzantrag vor gut einer Woche hat sich der Kurs damit mehr als vervierfacht.

Dass die Aktionären aber am Ende des Insolvenzverfahrens viel zu erwarten haben, ist unwahrscheinlich. Senvion ächzt unter einer Schuldenlast von 1,3 Milliarden Euro. Zwei Hedgefonds hatten darauf gedrungen, ihre Senvion-Anleihen in Eigenkapital zu tauschen. Sie stellen zusammen mit den Banken 100 Millionen Euro als Massekredit zur Verfügung. Senvion-Vorstandschef Yves Rannou will aber einen Investor oder einen Käufer suchen, der das Unternehmen wieder auf eine stabile Grundlage stellt. Der Kaufpreis käme im Insolvenzverfahren aber zunächst den Gläubigern zugute.