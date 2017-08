MÄRKTE 10-Angebot von Altice treibt Aktien von Telekomfirma SFR

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Die Aussicht auf eine Komplettübernahme des französischen Telekommunikationsdienstleisters SFR durch die niederländische Altice-Gruppe hat die Aktien am Donnerstag beflügelt. SFR-Papiere gewannen an der Pariser Börse bis zu 9,8 Prozent auf 34,52 Euro und notierten damit so hoch wie seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr.

Der von dem Milliardär Patrick Drahi gegründete Telekom- und Kabelkonzern Altice hatte mitgeteilt, die Schwelle von 95 Prozent bei SFR überschritten zu haben. Reuters-Daten zufolge hatte der Anteil zuvor bei knapp unter 91 Prozent gelegen. Die restlichen Aktionäre der Franzosen sollen nun zu einem angebotenen Preis von 34,50 Euro je Papier zwangsabgefunden werden. Altice-Titel legten rund zwei Prozent zu.

Am Mittwoch hatten Anleger spekuliert, Altice wolle den US-Rivalen Charter kaufen. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium, ein konkretes Angebot liege nicht vor, hatten mit dem Vorgang vertraute Personen zu Reuters gesagt. Der Börsengang von Altice USA im Juni war bereits als Versuch Drahis angesehen worden, Zugang zu neuen Aktien zu erhalten, die als Währung für Übernahmen genutzt werden können.