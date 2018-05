MÄRKTE-Shire und Takeda im Aufwind nach Einigung auf Übernahme

Frankfurt, 08. Mai (Reuters) - Nach der Einigung auf einen Zusammenschluss von Shire und Takeda haben sich Anleger mit Aktien der Pharmariesen eingedeckt. Shire-Titel kletterten am Dienstag um 3,2 Prozent auf 39,75 Pfund, lagen damit allerdings noch deutlich unter dem Übernahmeangebot des japanischen Konkurrenten von 48,17 Pfund je Aktie. Dies deute darauf hin, dass einige Investoren doch noch Bedenken hätten, sagten Händler. Die Titel von Takeda schlossen in Tokio vier Prozent höher bei 4638 Yen und gehörten zu den am meisten gehandelten Aktien an der japanischen Börse.

Insgesamt legt Takeda für die Pharmafirma aus Irland 62 Milliarden Dollar auf den Tisch. Der Konzern hatte Ende April den Bar-Anteil der Kaufofferte auf 30,33 Dollar aufgestockt und damit das Shire-Management überzeugt. Mit den ersten vier Angeboten waren die Japaner abgeblitzt.

Die nun bevorstehende Übernahme ist die bisher größte in der Pharmabranche in diesem Jahr und die größte Akquisition eines japanischen Unternehmens im Ausland.