MÄRKTE-Prognoseerhöhung beflügelt Shop Apotheke

Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Ein Umsatzsprung und angehobene Gesamtjahresziele hieven die Aktien von Shop Apotheke auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch. Die Papiere des Medikamenten-Versenders stiegen am Freitag gegen den Trend um bis zu 9,4 Prozent und steuerten auf einen der größten Tagesgewinne der Firmengeschichte zu. Damit ist der Kurs binnen drei Wochen um mehr als die Hälfte gestiegen.

"Nach einem sehr guten Jahresauftakt in den Monaten Januar und Februar führte die zusätzliche Nachfrage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im März zu einer weiteren Beschleunigung des Wachstums", teilte die Online-Apotheke mit. Der Umsatz sei im ersten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge überraschend stark um ein Drittel auf 232 Millionen Euro gestiegen. Für das Gesamtjahr peile sein Unternehmen nun ein Wachstum von mindestens 20 statt rund 20 Prozent an, ergänzte Finanzchef Jasper Eenhorst. Außerdem rechne er weiter fest damit, operativ die Gewinnschwelle zu erreichen.