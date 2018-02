MÄRKTE-KTM-Eigner Pierer will bei SHW auf Mehrheit aufstocken

München, 19. Feb (Reuters) - Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer will seine Beteiligung am schwäbischen Autozulieferer SHW auf mehr als 75 Prozent aufstocken. Ein 58 Millionen Euro schweres, auf 25,7 Prozent beschränktes Übernahmeangebot Pierers treibt die SHW-Aktie am Montag um 1,3 Prozent auf 35,50 Euro. Pierer, der als Mehrheitseigentümer des Motorradherstellers KTM und des Rennsport-Ausrüsters Pankl Racing bekannt ist, bietet 35 Euro je Aktie für das Unternehmen aus Aalen. Er hält bereits 49,4 Prozent an SHW.

Pierers Firmenimperium kommt nach eigenen Angaben mit 7000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro. Mit SHW kämen 1250 Beschäftigte und gut 400 Millionen Euro hinzu. (Reporter: Alexander Hübner, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)