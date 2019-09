MÄRKTE-Trüber Ausblick drückt Baustoff-Händler SIG

Frankfurt, 06. Sep (Reuters) - Ein pessimistischer Ausblick für das Geschäft in Großbritannien und Deutschland schickt SIG auf Talfahrt. Die Aktien des britischen Baustoff-Händlers fielen am Freitag um bis zu sieben Prozent. Politische Risiken und die Abkühlung der Konjunktur trübten die Aussichten für die traditionell starken Herbstmonate, teilte das Unternehmen mit. Der Druck auf das Geschäft verstärke sich noch. Im ersten Halbjahr fiel der Umsatz um 7,9 Prozent auf umgerechnet 1,42 Milliarden Euro. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

