MÄRKTE-Gewinnwarnung schickt Bau-Zulieferer SIG auf Talfahrt

Frankfurt, 07. Okt (Reuters) - Wegen eines pessimistischen Ausblicks droht den Aktien von SIG der größte Tagesverlust der Firmengeschichte. Die Papiere des britischen Bauindustrie-Zulieferers fielen am Montag zeitweise um fast 27 Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 87,6 Pence. In ihrem Sog verloren die Konkurrenten Howdens Joinery und Travis Perkins sowie der Baumarkt-Betreiber Kingfisher bis zu 4,7 Prozent.

Wegen eines schwächelnden Geschäfts in Großbritannien und Deutschland warnte SIG, dass der Gesamtjahresgewinn deutlich zurückgehen werde. Das Management kündigte an, gegensteuern zu wollen, ohne jedoch Details zu nennen.