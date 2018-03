MÄRKTE-Siltronic-Aktien nach Gewinnprognose im Höhenflug

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - In der Aussicht auf weiter steigende Gewinne haben sich Anleger am Montag in großem Stil mit Aktien von Siltronic eingedeckt. Die Titel schossen um bis zu zwölf Prozent auf 125,60 Euro in die Höhe und waren mit Abstand größter Gewinner im Technologieindex TecDax. Der Chipindustrie-Zulieferer konkretisierte seine Ergebnisprognose für 2018 und erwartet nun einen Umsatz von deutlich über 1,3 Milliarden Euro und eine operative Marge (Ebitda-Marge) nahe 40 Prozent nach 30 Prozent im vergangenen Jahr.

“Die Prognose ist besser als erwartet”, sagte ein Händler.“Nachdem die Aktie zuletzt so stark verloren hat, hatten sicherlich einige auf weiter fallende Kurse gesetzt und nun müssen sie sich wieder eindecken.” Anfang Februar hatte Siltronic noch mitgeteilt, 2018 ein Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich zu erwarten.

Wegen des vergleichsweise hohen Euros rechnet Siltronic im laufenden Jahr jedoch mit Belastungen von rund 100 Millionen Euro auf den Umsatz und von rund 60 Millionen Euro auf das Ergebnis. Die Preise für Wafer, dem von Siltronic hergestellten Produkt, dürften 2018 weiter steigen, allerdings nicht mehr so stark wie im Jahr zuvor. Wafer sind hochreine Siliziumscheiben, die in der Chipindustrie verwendet werden.