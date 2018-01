MÄRKTE-Anleger folgen Kaufempfehlung für Siltronic

Frankfurt, 12. Jan (Reuters) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktien von Siltronic am Freitag auf den höchsten Stand seit anderthalb Monaten gehievt. Sie kletterten um bis zu 6,9 Prozent auf 138,75 Euro und führten die Gewinnerliste im Technologieindex TecDax damit an.

Die Analysten der Deutschen Bank sehen für den Waferhersteller starkes Wachstumspotenzial für 2018 und 2019. Siltronic sei im Vergleich zu Konkurrenten am besten positioniert, hieß es in einer Studie. Zudem seien die Aussichten für die Preisgestaltung gut, obwohl das Thema für die Branche allgemein schwierig sei. Die Deutsche Bank nahm die Bewertung der Titel mit "Buy" auf und nannte ein Kursziel von 155 Euro. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger)