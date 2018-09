MÄRKTE-Brasilien-Deal beflügelt britische Düngemittelfirma Sirius

Frankfurt, 17. Sep (Reuters) - Der Einstieg beim brasilianischen Düngemittel-Händler Cibra gibt Sirius an der Börse Auftrieb. Die Aktien des Düngemittel-Herstellers stiegen am Montag in London um bis zu 5,7 Prozent auf 29,12 Pence. Das britische Unternehmen übernimmt den Angaben zufolge 30 Prozent an Cibra und zahlt dafür umgerechnet 29 Millionen Euro in eigenen Aktien. Gleichzeitig vereinbarten die beiden Firmen ein exklusives Vertriebsabkommen für das Düngemittel Poly4 mit einem Volumen von bis zu 2,5 Millionen Tonnen jährlich. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

