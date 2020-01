MÄRKTE-Minenfirma Sirius dank Offerte mit Kurssprung

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Eine Übernahmeofferte beschert Sirius Minerals einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des britischen Minenbetreibers stiegen am Mittwoch um etwa 34 Prozent auf 5,5 Pence.

Der Bergbaukonzern Anglo American will den Spezialisten für den Abbau des in Düngemitteln eingesetzten Polyhalit für 5,5 Pence je Aktie übernehmen. Damit wird Sirius mit umgerechnet 455 Millionen Euro bewertet. Sirius hatte im September die Emission einer 500 Millionen Dollar schweren Anleihe zur Finanzierung eines Minenprojekts in Nord-England abgeblasen.

Als einer der weltgrößten Bergbaukonzerne habe Anglo American die Mittel und die Expertise, dieses Projekt zum Erfolg zu führen, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Außerdem erhalte das Unternehmen Sirius zu einem günstigen Preis. Sirius-Papiere hatten sich 2019 um etwa 80 Prozent verbilligt.