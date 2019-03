MÄRKTE-Neue Mobilitäts-App weckt Fantasien bei Sixt-Anlegern

München, 01. Mrz (Reuters) - Die geplante Verzahnung des angestammten Autovermiet-Geschäfts mit Carsharing und Fahrdiensten hat die Aktie von Sixt beflügelt. Mit einem Kursplus von sechs Prozent auf 85,70 Euro waren die Papiere am Freitag der größte Kursgewinner im Kleinwerte-Index SDax. Sixt hatte am Donnerstagabend in München eine Smartphone-App vorgestellt, mit der das Unternehmen auch nach dem Verkauf der Beteiligung an der Carsharing-Firma DriveNow im Geschäft mit Mobilitätsdiensten mitmischen will.

Über die App sollen Sixt-Kunden künftig ein Auto mieten, auf dem Parkplatz öffnen und später wieder abgeben können, egal ob am Straßenrand, am Hotel oder in einer Sixt-Vermietstation. “Durch die Verschmelzung der Autovermietung und dem Carsharing sprengt Sixt die Grenzen bestehender Angebote”, sagte Strategie-Chef Alexander Sixt. Bisher kranken viele Carsharing-Angebote daran, dass sie sich nur in Großstädten lohnen und dass Kunden die Autos nur in der Stadt zurückgeben dürfen, in der sie sie angemietet haben. Mit Hilfe von Partnerunternehmen ließen sich auf demselben Weg auch ein Taxi oder ein Fahrdienst bestellen, erklärte Sixt. Die Plattform stehe auch Autoherstellern offen.

Bereits im Sommer hatte Vorstandschef Erich Sixt erklärt, er wolle alle Angebote in einer App bündeln. Die dafür notwendige Ausrüstung von Mietwagen mit Telematik-Systemen ging allerdings nicht so schnell voran wie zunächst angenommen. Sixt hatte seine 50-Prozent-Beteiligung an DriveNow für rund 200 Millionen Euro an BMW verkauft. Der Autobauer macht bei Mobilitätsdiensten inzwischen gemeinsame Sache mit dem Rivalen Daimler.

