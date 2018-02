MÄRKTE-Anleger steigen nach Zahlen bei Autovermieter Sixt ein

Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Mit Aktienkäufen haben die Anleger am Montag die Geschäftszahlen von Sixt honoriert. Die Aktien des Autovermieters fuhren im SDax mit einem Plus von 8,1 Prozent auf 83,15 Euro ganz nach vorne. “Schon wieder ein Rekordjahr”, stellten die Analysten der Commerzbank mit Blick auf die am Freitag veröffentlichten Bilanzdaten fest. Sie erhöhten ihre Gewinnschätzungen und bekräftigten ihre Kaufempfehlung, die sie mit einem auf 93 von 92 Euro erhöhten Kursziel versahen. Nach schon starken Ergebnissen im zweiten und dritten Quartal sei auch das vierte Quartal sehr zufriedenstellend verlaufen, schrieben die Analysten von MM Warburg, die ihre “hold”-Empfehlung mit einem Kursziel von 86,50 Euro bekräftigten.

