MÄRKTE-Übernahme durch Comcast hievt Sky auf 18-1/2-Jahres-Hoch

Frankfurt, 24. Sep (Reuters) - Die bevorstehende Übernahme durch Comcast gibt Sky Auftrieb. Die Aktien des größten europäischen Bezahlfernsehsenders stiegen am Montag in London um bis zu 8,7 Prozent auf ein 18-1/2-Jahres-Hoch von 1772,5 Pence. Dabei wechselten innerhalb der ersten 30 Handelsminuten bereits etwa acht Mal so viele Sky-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der US-Kabelkonzern hatte bei der Versteigerung des britischen Senders den TV-Sender Fox mit einer Offerte von 1728 Pence je Aktie oder insgesamt umgerechnet rund 33 Milliarden Euro ausgestochen. Sky teilte mit, dass es im besten Interesse für die Eigner sei, das Angebot anzunehmen. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)