MÄRKTE-Anteilsverkauf von Gründer lastet auf SLM-Solutions-Aktie

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Der Beteiligungsverkauf des Gründers und Aufsichtsratschefs der SLM Solutions, Hans-Joachim Ihde, macht die Anleger des 3D-Druckerbauers nervös. Die Aktien rutschten am Montag um bis zu 2,2 Prozent auf 37,90 Euro ab und waren größter Verlierer im Technologieindex TecDax. Ihde verkaufte nach Angaben des Unternehmens 1,3 Millionen Aktien, also 7,3 Prozent des Grundkapitals. Dadurch reduzierte sich seine Beteiligung an dem Konzern aus Lübeck auf 16,77 Prozent. “Der Teilrückzug des Gründers sei kein Zeichen für Vertrauen, und Investoren haben jetzt die Sorge, dass er seine Anteile weiter abbaut”, sagte ein Händler. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles