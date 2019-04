MÄRKTE-Erholung in Nordamerika-Geschäft hilft Sodexo nach oben

Frankfurt, 11. Apr (Reuters) - Eine besser als erwartet verlaufene erste Jahreshälfte hat dem Kantinenbetreiber Sodexo am Donnerstag einen Kurssprung beschert. Die Aktien kletterten an der Börse in Paris um bis zu sieben Prozent auf den höchsten Stand seit knapp fünfzehn Monaten.

Der französische Konzern hat vor allem dank einer Erholung im lange schwächelnden Nordamerika-Geschäft in den ersten sechs Monaten seinen Umsatz und den operativen Gewinn jeweils um 3,1 Prozent gesteigert. Analysten hatten mit einem weniger starken Umsatzwachstum gerechnet.

Die Experten von Jefferies und Midcap bleiben dennoch vorsichtig. Es sei nicht auszuschließen, dass die Erholung der Profitabilität nicht von Dauer sei. (Reporter: Dominique Vidalon, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)