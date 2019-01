MÄRKTE-Software-AG-Aktien fallen auf Vier-Wochen-Tief

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Die Jahreszahlen und die Pläne zur Neuausrichtung der Software AG haben die Anleger am Donnerstag nicht überzeugt. Die Aktien des zweitgrößten deutschen Softwarekonzerns nach SAP rutschten in der Spitze um 9,5 Prozent auf 30,46 Euro ab und markierten damit den tiefsten Stand seit knapp vier Wochen. Sie waren der mit Abstand schwächste Wert im MDax. Die Bereiche Internet der Dinge/Cloud sowie Integrationssoftware und -dienste liefen nicht so wie erhofft, und dafür müsse noch ein Strategieschwenk her, sagte ein Händler.

Der neue Chef der Software AG, Sanjay Brahmawar, will die Neuausrichtung mit Zukäufen vorantreiben. Insgesamt soll sich die Firma auf weniger Produkte konzentrieren und den Fokus auf Nordamerika, Deutschland, Großbritannien und Frankreich sowie den asiatisch-pazifischen Raum legen. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)