MÄRKTE-US-Strafzölle schicken Europas Solarwerte auf Talfahrt

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Wegen neuer US-Einfuhrzölle auf Solarzellen und -module trennen sich Anleger von europäischen Solarwerten. Die Aktien von SMA Solar fielen am Dienstag um bis zu 6,7 Prozent. An der Börse in Oslo gaben die Papiere von REC um knapp fünf Prozent nach.

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle von 30 Prozent verhängt. Damit will er "ernste Schäden" für heimische Hersteller wettmachen. "Das ist keine völlige Überraschung", sagte ein Börsianer. Allerdings werde die Entscheidung das schwächelnde US-Geschäft von SMA zusätzlich belasten.